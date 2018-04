Bruno entra no gol do Palmeiras com apoio de Marcos

Como sofreu uma leve torção no tornozelo esquerdo no jogo do último sábado, contra o Botafogo, o goleiro Marcos não defenderá o Palmeiras na quarta-feira, diante do Coritiba, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele lembrou que o torcedor palmeirense pode ficar tranquilo com o seu substituto: Bruno.

Veja também:

Marcos desfalca Palmeiras contra o Coritiba

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"O Bruno já mostrou que tem todas as condições de jogar. Falta ritmo de jogo, porque jogou pouco neste Brasileirão, mas a gente confia plenamente nele", afirmou Marcos, lembrando que, por treinar todo dia com o reserva, sabe bem da capacidade que ele tem para defender o Palmeiras com qualidade.

Marcos explicou que a sua contusão não é grave, mas merece cuidados. "É melhor ficar fora de um jogo para não perder mais jogos", disse o goleiro, que já está fazendo tratamento e ainda não tem presença garantida nem mesmo na partida seguinte do Palmeiras no Brasileirão, sábado, contra o Inter.