Bruno faz alerta antes da estreia do Palmeiras

"É difícil pegar um adversário que ainda não fez nenhuma partida oficial. E essa é uma competição que prega surpresas, times de menor expressão já foram campeões. Por isso vamos até Teresina pregando respeito e esperando um jogo complicado. Tem o calor, a questão do campo, a bola que muda", enumerou o goleiro.

Veterano no elenco palmeirense, apesar dos seus 26 anos, Bruno disputará pela primeira vez a Copa do Brasil - Marcos e Deola ainda se recuperam de lesão - e não esconde a ansiedade. "Já disputei todas as competições, inclusive a Libertadores em 2009. Essa será minha primeira partida de Copa do Brasil e claro que fico feliz com mais uma chance", afirmou Bruno, que jogou como titular no domingo, pelo Paulistão.

"Como eu sempre digo, só o fato de representar a camisa do Palmeiras é um motivo de orgulho. Espero repetir a atuação do jogo contra o Mogi e ter um ótimo desempenho diante do Comercial", completou o goleiro, que está há 14 anos no clube, desde as divisões de base.