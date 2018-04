Bruno Fogaça reforça ataque do Paysandu O atacante catarinense Bruno Fogaça, de 22 anos, é o novo reforço do Paysandu para o restante dos jogos do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele foi regularizado na quinta-feira na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador, que pertence ao Marcílio Dias (SC), atuou na Suécia, voltou ao Brasil e estava sem clube. Embora não tivesse recomendado sua contratação, o treinador Adilson Batista informou que o jogador será observado durante os treinamentos na Curuzu e, dependendo de seu desempenho, poderá disputar uma vaga entre os titulares. Hoje, além de Vinícius, titular absoluto, o Papão conta com os atacantes Zé Augusto, Balão, Borges, Cláudio e, agora, Bruno Fogaça. "Nenhum time brasileiro supera o Paysandu em contratações este ano: foram 52, sendo 46 jogadores e seis integrantes de comissões técnicas. Mais da metade já foi dispensada sem deixar saudades entre os torcedores.