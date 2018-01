Bruno Henrique desfalca Santos em clássico e Victor Ferraz é dúvida

O atacante Bruno Henrique voltará a desfalcar o Santos no próximo domingo, quando o time vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o clube explicou que o jogador ainda se recupera dos efeitos de uma bolada no olho, ocorrida na primeira rodada do torneio estadual, e ainda não tem condições de entrar em campo.

De acordo com o Santos, Bruno Henrique ainda possui uma inflamação na vista. Com isso, até está liberado para realizar treinos físicos leves, mas não pode fazer qualquer atividade em que exista o risco de choque. Na próxima semana, então, passará por nova avaliação.

O problema com Bruno Henrique se deu logo nos minutos iniciais do duelo com o Linense, na rodada de abertura do Estadual. Desde então, ele vem sendo substituído por Arthur Gomes, situação que deverá se repetir no clássico de domingo com o Palmeiras.

O Santos também comunicou que Victor Ferraz sofreu uma luxação acrômio clavicular no ombro direito e segue com o local imobilizado. Nesse caso, a lesão se deu durante o segundo tempo do duelo do último domingo com o Ituano, no Pacaembu. E como o técnico Jair Ventura já havia realizado as três alterações, o lateral permaneceu em campo. A sua presença no clássico não foi descartada, mas é improvável, o que deve abrir uma chance para Daniel Guedes atuar como titular da equipe.

Outra incerteza no Santos para o jogo com o Palmeiras envolve o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele foi apresentado como reforço do clube na última segunda-feira e precisa ter o seu contrato regularizado para ficar à disposição de Jair.