Bruno Henrique sofre lesão na coxa e volta a ser desfalque no Santos

Após voltar a jogar pelo Santos no último sábado contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Bruno Henrique sofreu um edema no músculo adutor da coxa esquerda e será desfalque no time do técnico Jair Ventura novamente.

Antes de voltar na partida em Salvador, Bruno Henrique ficou pouco mais de três meses afastado dos gramados por conta de um trauma no olho em decorrência de uma bolada em lance nos primeiros minutos da estreia do time no Campeonato Paulista. Desta vez, a nova lesão demanda um prazo de recuperação de três a quatro semanas.

Com o trauma no olho e o problema muscular, o atacante, principal jogar do time paulista na temporada passada, esteve em campo por cerca de apenas 26 minutos neste ano. Na derrota contra o Bahia, ele entrou no lugar do jovem Rodrygo e teve atuação discreta. Na ausência dele, o ataque santista tem sido formado por Rodrygo, Eduardo Sasha e Gabriel.

Bruno Henrique já estaria fora do duelo desta terça-feira diante do Estudiantes, da Argentina, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, pois foi suspenso por cinco jogos em razão de uma cusparada em um jogador do Barcelona, de Guayaquil, na derrota por 1 a 0 para o time do Equador, que culminou com a eliminação da equipe brasileira da competição no ano passado.