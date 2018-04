Bruno lamenta queda palmeirense, mas celebra atuação Nenhum jogador do Palmeiras entrou mais pressionado em campo neste sábado do que Bruno. Ao pisar no gramado da Vila Belmiro para a semifinal do Paulista diante do Santos, o goleiro tinha como missão substituir Fernando Prass, lesionado, e, principalmente, afastar uma enorme desconfiança da torcida após falhar contra o Ituano, na última partida da fase de classificação.