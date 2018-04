Bruno Mendes comemora fim de jejum no Botafogo Um dos destaques do Botafogo no fim da temporada passada, Bruno Mendes aproveitou bem a chance de começar jogando contra o Volta Redonda, no último domingo. Marcou o gol da vitória por 1 a 0, encerrou um jejum de 80 dias sem balançar as redes, e mostrou para o técnico Oswaldo de Oliveira que ainda briga por uma vaga no time titular.