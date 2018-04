Bruno Mendes usará a camisa 7 no Botafogo em 2013

Bruno Mendes, de 18 anos, chegou ao Botafogo durante o segundo semestre de 2012 e se destacou ao marcar seis gols em oito partidas. O jogador, porém, chegou a ficar afastado da equipe em razão de um imbróglio que envolvia o Guarani e o ex-jogador Andrei, mas agora está liberado para defender o clube em 2013.

O 7 possui toda uma mística no Botafogo e é considerada o número mais importante do clube. Ele foi utilizado por Garrincha, principal jogador da história da equipe, Jairzinho, Maurício, autor do gol do título do Campeonato Carioca de 1989, que encerrou um jejum de 21 anos sem conquistas no clube, e Túlio Maravilha.

Recém-contratados, Henrique ficou com a camisa número 9 e Bolívar usará o 4.

Seedorf segue com o número 10 e Andrezinho utilizará o 17. A camisa de número 13 que era de Loco Abreu, atualmente no Nacional do Uruguai, foi destinada ao lateral Gilberto.

Em uma possível escalação baseada na tradicional numeração de 1 a 11 levaria o Botafogo a ter a seguinte formação: Jefferson; Lucas, Antonio Carlos, Bolívar e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Fellype Gabriel e Seedorf; Bruno Mendes e Henrique. Revelações que estão na seleção Sub-20 do Brasil, o volante Jadson e o zagueiro Dória vão utilizar os números 17 e 21, respectivamente.

Confira como ficou a numeração do elenco do Botafogo nesta temporada:

1 - Jefferson

2 - Lucas

3 - Antônio Carlos

4 - Bolívar

5 - Marcelo Mattos

6 - Márcio Azevedo

7 - Bruno Mendes

8 - Renato

9 - Henrique

10 - Seedorf

11 - Fellype Gabriel

12 - Renan

13 - Gilberto

14 - Lodeiro

15 - Gabriel

16 - Lima

17 - Andrezinho

18 - Jadson

20 - Rafael Marques

21 - Dória

22 - Andrey

23 - Rodrigo Defendi

25 - Lucas Zen

26 - Julio Cesar

27 - Cidinho

28 - Fabiano

29 - Sassá

30 - Jeferson

31 - Vitinho

33 - Matheus

34 - Gegê

35 - Rodrigo Dantas