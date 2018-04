Bruno Mineiro volta aos treinos e pode reforçar a Portuguesa

Após desfalcar a Portuguesa nas duas últimas rodadas, o atacante Bruno Mineiro voltou a treinar com o restante do elenco. Assim, ele pode ser uma opção para o técnico Jorginho no confronto com o Mogi Mirim, às 19 horas deste sábado, no Canindé, em jogo válido pela 11.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time da capital ocupa a vice-lanterna do Grupo B, com oito pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas.

O jogador se recuperou de uma torção no joelho, sofrida na derrota por 2 a 1 para o Guaratinguetá, na nona rodada. Até então, vinha sendo titular desde que Jorginho assumiu o comando da equipe, no meio de junho.

Sem Bruno Mineiro, o treinador optou pela utilização de Bruno Duarte nas derrotas para Tombense e Macaé. Existe também a expectativa de que Nunes ganhe uma chance no time titular. O experiente atacante foi contratado como um nome de peso, mas só foi aproveitado nos minutos finais do segundo tempo.

Outra novidade pode ser a estreia do meia recém-contratado Junior Timbó. Ele viajou para Macaé no último domingo, mas não foi utilizado no decorrer da partida. No treinamento da última terça-feira, se ausentou para passar por um exame. Por fim, nenhuma lesão foi apontada e ele deve estar à disposição para enfrentar o Mogi.