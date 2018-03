Bruno Paulo é novidade em viagem do Corinthians a Minas Gerais

Fora da lista de inscritos no Campeonato Paulista, o atacante Bruno Paulo segue nos planos do técnico Fábio Carille, pelo menos neste início de temporada. O jogador está entre os 23 atletas que viajaram para Poços de Caldas, onde o Corinthians enfrenta a Caldense, na quarta-feira, às 21h45, na sua estreia na Copa do Brasil.

Com um elenco inflado, Carille teve que escolher apenas 26 jogadores para serem inscritos no Paulistão - as duas vagas restantes serão de Jadson e de um terceiro goleiro - e acabou deixando de fora Bruno Paulo, atacante contratado junto ao Audax no ano passado.

Com Léo Jabá na seleção sub-20 e Kazim machucado, porém, o treinador teve que recorrer a Bruno Paulo para a viagem a Minas Gerais. Outro que foi relacionado pela primeira vez no ano foi o goleiro Diego, de apenas 17 anos, que também não está inscrito no Paulistão.

CONFIRA OS RELACIONADOS PELO CORINTHIANS:

Goleiros - Cássio, Caique França e Diego.

Zagueiros - Pablo, Balbuena, Vilson e Pedro Henrique;

Laterais - Fagner, Léo Príncipe, Moisés;

Volantes - Gabriel, Fellipe Bastos, Marciel e Paulo Roberto;

Meias - Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Marlone, Giovanni Augusto, Camacho e Guilherme;

Atacantes - Jô, Romero e Bruno Paulo.