Bruno Rodrigo exalta desempenho defensivo do Cruzeiro O Cruzeiro tem se destacado pelo seu poder ofensivo nesta temporada. Foram sete vitórias até o momento com pelo menos quatro gols marcados e Diego Souza, Everton Ribeiro, Dagoberto e Borges parecem estar se entendendo muito bem. No entanto, a defesa da equipe também tem mostrado um bom desempenho e levou apenas 15 gols nos 20 jogos disputados, média de 0,75 por partida.