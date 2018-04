Bruno Rodrigo prevê boa disputa por vaga no Santos

O zagueiro Bruno Rodrigo, um dos reforços da defesa do Santos para 2010, prevê uma boa disputa pelas vagas no setor. Ele lutará por um lugar entre os titulares com Edu Dracena, Bruno Aguiar e Durval - os dois últimos, também contratados recentemente.

"Eu chego ao clube para buscar meu espaço. Estou com os pés no chão, mas pronto para entrar nessa disputa. Vou trabalhar para conquistar meu espaço, mas tenho certeza que quem jogar dará conta do recado. O Edu Dracena, o Durval e o Bruno Aguiar são jogadores de excelente qualidade", afirmou Bruno Rodrigo.

O jogador, de 24 anos, defendeu a Portuguesa na última temporada e mostrou-se animado com a chegada ao novo clube. "Todo jogador tem como objetivo alcançar uma equipe grande e, além disso, fico feliz pelo fato do meu trabalho estar sendo reconhecido. O Santos tem uma história maravilhosa e espero dar continuidade a isso", disse.