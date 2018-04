Bruno Rodrigo revela ansiedade para clássico no Cruzeiro

"Muitos vão estrear com a camiseta do Cruzeiro um jogo oficial. Um friozinho na barriga com certeza tem em todos, é natural, é normal, e até bom para você se preparar. Com certeza a equipe vai fazer um bom jogo, todo mundo está se preparando bem para chegar no domingo e cada um dar o seu melhor para ajudar o Cruzeiro a sair com a vitória", disse.

No domingo, o companheiro de zaga de Bruno Rodrigo também vai estrear pelo Cruzeiro, pois Paulão, escalado pelo técnico Marcelo Oliveira, também foi contratado nas últimas semanas. Bruno Rodrigo, porém, garante que a falta de entrosamento não vai afetar a dupla no clássico com o Atlético-MG.

"O entrosamento a gente vai adquirindo com o tempo. Mas acredito que com muita conversa, o professor está falando bastante com a gente, para a gente se falar em campo, pois a comunicação tira um pouco da falta de entrosamento e supre essa necessidade. Então, acho que a conversa é tudo nesse momento em que a gente ainda está se conhecendo em campo", afirmou.