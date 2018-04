Bruno Rodrigo vê Cruzeiro pronto para estreia na Copa Libertadores

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro estreia na Libertadores somente no dia 12 de fevereiro, contra o Real Garcilaso, mas no time mineiro ninguém esconde a ansiedade para a competição. Com conhecimento de quem já a conquistou, em 2011, pelo Santos, o zagueiro Bruno Rodrigo revelou suas expectativas para o torneio e garantiu que a equipe está pronta para vencê-lo.

"Vários jogadores já tiveram a oportunidade de jogar a Libertadores. Eu tive a oportunidade de vencer no Santos. Vamos entrar em cada jogo como se fosse uma final da mesma forma que fizemos no Brasileirão do ano passado. Na Libertadores, as equipes buscam chegar ao título a todo custo. O Cruzeiro tem um grupo experiente, campeão brasileiro e tem que estar preparado para todas as situações, mas eu acredito que o Cruzeiro tem todas as condições de fazer um excelente campeonato", disse.

Bruno Rodrigo terminou a campanha do título brasileiro do ano passado como titular incontestável e vivendo grande momento. Além de seguro na marcação atrás, o zagueiro se mostrou útil no ataque, marcando alguns gols em jogadas de bola parada. Em 2014 ele pretende manter esta fase.

"O futebol tem muito contato, muita força física, então tem muita bola parada. A gente tem jogadores bons neste quesito. Ano passado foi o ponto forte da equipe. Temos que continuar usando isto como estratégia de jogo. Temos que saber usar nossos pontos fortes. Se fizermos um gol de bola parada e vencermos, são os três pontos e isso que interessa", apontou.