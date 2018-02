Bruno sai aliviado por não ter levado o milésimo gol O goleiro Bruno foi o vilão do clássico deste domingo, na Maracanã. Com uma linda defesa aos 43 minutos do segundo tempo, ele evitou aquele que seria o milésimo gol do atacante Romário. E, apesar da derrota do Flamengo para o Vasco por 3 a 0, admitiu estar "aliviado". "Não queria sofrer o gol mil. Romário teve a oportunidade e não conseguiu fazer o gol", afirmou Bruno, depois do clássico que deixou as duas torcidas felizes. Os vascaínos comemoram a vitória, enquanto os flamenguistas festejaram pelo seu time não ter entrado para a história como o que sofreu o milésimo gol de Romário. Autor de um dos gols da vitória do Vasco, o atacante Leandro Amaral reconheceu que os jogadores do time buscaram passar as bolas para Romário depois que o placar já estava 3 a 0, com o resultado garantido. "Naquele momento, todos tentaram ajudá-lo a chegar ao gol mil", revelou o jogador. O esforço dos jogadores vascaínos, no entanto, não foi suficiente. Romário teve a chance de marcar, mas ficou com 999 gols na carreira e adiou a festa para quarta-feira, quando o Vasco enfrenta o Americano, novamente pela Taça Rio, o segundo turno do Estadual.