Bruno Silva admite 'férias bem vividas' e quer sequência de jogos no Cruzeiro

Um dos destaques do Botafogo no ano passado, o volante Bruno Silva vem tendo dificuldades de encontrar seu espaço no Cruzeiro. Não bastassem as poucas oportunidades, o jogador ouviu o técnico Mano Menezes dizer que ele havia tido "férias bem vividas" e que, por isso, não estava no mesmo estado físico que os companheiros.

"Como falei na chegada, eu descansei mesmo. Meu ano no Botafogo exigiu muito. Nossa equipe não tinha tanta opção como tem o Cruzeiro. Aproveitei para descansar, porque foi um ano bem intenso, de muitos jogos. Sou um jogador que meu ponto forte é a força. Consigo chegar no ataque, voltar. Estou pagando o preço ainda para tentar me condicionar", declarou o volante nesta quinta-feira.

Por mais que admita ainda não estar em sua melhor forma, Bruno Silva pediu sequência de jogos ao treinador. "Eu preciso de uma sequência de jogos. Sei que não estou tendo essa sequência, mas tranquilo. Vamos continuar trabalhando. Já era para estar bem fisicamente, mas estou treinando, não estou mal fisicamente. Sou um cara que preciso estar sempre jogando, para ter ritmo de jogo."

O jogador ainda avaliou que não vem fazendo no Cruzeiro a função que tinha no Botafogo. Ele comentou que Mano pede que ele exerça um papel um pouco mais defensivo, enquanto no time carioca o volante tinha mais liberdade para atacar.

"Ano passado, fui destaque do Brasileiro jogando numa função diferente do que estou jogando agora. É um monte de coisa que muita gente não vê. Estou me adequando à nova função. Ontem, joguei ao lado do Lucas (Silva), de volante, não como eu jogava no Botafogo, mais aberto. Mas com o tempo eu vou me adaptar", garantiu.