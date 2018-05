Bruno Soares celebra ano 'excelente' e mira ponta do ranking com Jamie Murray

Com o fim de ano chegando, o brasileiro Bruno Soares fez um balanço da temporada 2016 no circuito da ATP. Foram três títulos ao longo do primeiro ano de parceria com Jamie Murray, sendo dois em torneios de Grand Slam - Aberto da Austrália e US Open. Agora, a meta é conquistar também o ATP Finals, que começa neste domingo em Londres, para colocar a dupla na ponta do ranking.

"Tivemos uma temporada excelente até agora, com dois Grand Slams, duas finais de Masters e outras conquistas. Eu e o Jamie, a gente vem jogando bem apesar de não ter tido ótimos resultados nas últimas semanas. Faltou um detalhe aqui e outro ali. Temos chance de fazer uma grande campanha. Estar na briga pela liderança é muito especial e seria a realização de um grande objetivo terminar o ano como a melhor dupla do ano", afirmou.

Murray e Soares têm 7.250 pontos, na segunda posição do ranking do ano. Se vencerem, ultrapassarão os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que somaram 7.825 pontos em 2016. E o brasileiro confia na preparação que fez ao longo da semana para alcançar este feito.

"É muito especial estar nesta posição. Treinamos em Queen's, e quarta, quando as quadras ficaram prontas aqui, começamos a treinar na Arena. Estamos treinando muito bem, com todo o apoio das nossas equipes. Agora é começar. O torneio é duríssimo, só com as melhores duplas do ano", lembrou.

Soares e Murray estão no Grupo Edberg/Jarryd do ATP Finals, ao lado do também brasileiro Marcelo Melo, que jogará a competição com Ivan Dodig. A chave ainda conta com os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan e com o bielo-russo Max Mirnyi e o filipino Treat Huey.