Bruno sofre pisão e dá susto em treino do Palmeiras

SÃO PAULO - O último treino do Palmeiras antes da partida decisiva contra o Tijuana foi marcado por um susto do goleiro Bruno nesta segunda-feira. Ele sofreu um pisão durante o trabalho em separado dos goleiros e reclamou de fortes dores no tornozelo esquerdo.

O impacto foi tão forte que Bruno chegou a dar um grito alto de dor, dando sinais de que se trataria de grave lesão. O goleiro recebeu atendimento médico imediato ainda no gramado. Mas se recuperou rapidamente e participou do tradicional rachão com os demais jogadores.

Durante a atividade recreativa, o jogador não demonstrou sinais aparentes de dor, mas não escondeu a preocupação com o local atingido. O departamento médico do Palmeiras não confirmou qualquer lesão. A princípio, o goleiro não é dúvida para a partida desta terça (às 22 horas), contra os mexicanos, no Pacaembu, pelo volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Enquanto Bruno participava do rachão, o goleiro Fernando Prass corria em volta do gramado, acompanhado do zagueiro Vilson e do meia Valdivia, todos em fase final de recuperação. Ainda não há uma previsão exata para o retorno do goleiro ao time titular.