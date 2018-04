Bruno Tiago diz que Botafogo precisa esquecer queda O volante Bruno Tiago ressaltou nesta terça-feira a necessidade do Botafogo esquecer a decepção pela queda nas semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - com a derrota nos pênaltis para o Flamengo após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. De acordo com o meio-campista, o momento é de concentração no duelo com o River Plate do Sergipe, quarta-feira, em Aracaju, pela Copa do Brasil.