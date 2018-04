Bruno Uvini, capitão da Sub-20, volta ao Brasil para cirurgia na perna direita

SÃO PAULO - Se o Brasil for campeão do Sul-Americano Sub-20, não será o capitão Bruno Uvini quem erguerá o troféu. O zagueiro fraturou a tíbia e a fíbula da perna direita no clássico contra a Argentina, na noite do último domingo, e terá que passar por uma cirurgia no Brasil.

Capitão escolhido pelo técnico Ney Franco, Bruno Uvini só não foi titular do Brasil na última rodada da fase de classificação, contra o Equador, quando foi poupado.

De acordo com o site oficial do São Paulo, o clube foi comunicado que Uvini, seu jogador, retornará ao Brasil tão logo a CBF providenciar uma aeronave particular para o transporte do atleta. Ao chegar na capital paulista, o zagueiro já deverá ser submetido a uma cirurgia.

Com a contusão, Uvini fica de fora dos dois últimos jogos da seleção no Peru, contra Equador e Uruguai. O Brasil busca a classificação para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, para os quais se garantem os dois primeiros colocados do Sul-Americano. Os quatro melhores vão ao Mundial Sub-20 da Colômbia.

Havia ainda a expectativa que Uvini pudesse brigar por um posto de titular no time de Paulo César Carpegiani ao final do Sul-Americano, uma vez que Luiz Eduardo, zagueiro recém-promovido da base, foi titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto na falta de outros jogadores da posição no elenco. Pelo clube paulista, Bruno Uvini atuou duas vezes apenas, entrando nos minutos finais de dois jogos do Brasileirão de 2010.

