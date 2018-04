Bruno Uvini sofre fratura e desfalca a seleção brasileira sub-20 AREQUIPA - A seleção brasileira perdeu o seu capitão para os últimos jogos do Campeonato Sul-Americano Sub-20. O zagueiro Bruno Uvini, do São Paulo, sofreu uma fratura na fíbula nos primeiros minutos da derrota por 2 a 1 para a Argentina, domingo, na cidade de Arequipa. Ele precisou ser substituído aos quatro minutos do primeiro tempo por Saimon e confirmou a fratura no Twitter - rede de microblogs na internet.