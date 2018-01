Bruno volta ao Grêmio em Maceió O Grêmio não terá o meia Anderson contra o CRB, em Maceió (AL), nesta sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O craque do time foi defender a Seleção Sub-17 e só retorna ao Olímpico no início de outubro. Em compensação, o time tricolor volta a contar com Bruno, outro meia que se destacava no time até ser afastado por uma lesão muscular, há 50 dias. O técnico Mano Menezes também terá de substituir Marcelo Costa, contundido, por Ricardinho. A meta do Grêmio é sair de Maceió com um ponto. O time e a torcida chegaram a comemorar a classificação para as semifinais depois do empate contra o Vila Nova, na sexta-feira passada. Só que depois, quando refizeram as contas, os gremistas perceberam que os 33 pontos que somam são insuficientes para garantir a classificação sem depender de resultados paralelos.