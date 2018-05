Bruno Xavier e Thiaguinho se apresentam para a torcida do Corinthians

O Corinthians apresentou nesta quinta-feira o meia Thiaguinho e o atacante Bruno Xavier, que chegam por empréstimo do Nacional-SP, onde se destacaram durante a Série A-2 do Campeonato Paulista. Ambos possuem 21 anos e firmaram contrato de empréstimo até maio de 2019. Pouco conhecido do torcedor em geral, eles se apresentaram para a Fiel Torcida.

+Com Pedrinho e Roger, Carille esboça o Corinthians para encarar o Ceará

+ Corinthians negocia a contratação de atacante revelação do Coritiba

+ Clayson passa por artroscopia e desfalca o Corinthians por seis semanas

Thiaguinho, inclusive, já até treinou em uma formação que pode ser a titular para encarar o Ceará, domingo, às 11h, na Arena Corinthians. "Minha principal característica é a marcação e chegada na área como segundo volante. Determinação não falta e nunca faltou. Se não for na técnica, vai ser na raça. Estamos treinando para poder ajudar o professor, mas sempre com o pé no chão", disse o garoto.

Já Bruno Xavier, artilheiro da Série A-2 com dez gols, também prometeu muita luta. "Minha principal característica é o passe. Não vai faltar determinação e vontade. Antes de ser Corinthians, essa era minha marca de vida. Nunca vai faltar determinação e vontade. Essa torcida me inspira muito, é a marca do clube e a torcida pode esperar isso de mim", prometeu.

Fã de Iniesta, Thiaguinho contou que seu pai tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas não teve sucesso. Assim, coube a ele a missão de realizar a vontade do pai. Ele trouxe esse sonho para mim e eu agarrei. Ele me apoiou, não deixou eu passar fome, saia do trabalho e fazia de tudo para mim. Ele que me levou e desde a várzea ia assistir todos os jogos. Quando eu não queria escutar, ele brigava. Ele é tudo para mim e se estou aqui, é por ele", contou, orgulhoso, o filho de Marcelo Santos.

Bruno Xavier também mostrou estar vivendo um momento especial. "É um sonho realizado. A gente assiste os caras na TV e estar dividindo vestiário é muito bom. O grupo é maravilhoso e isso não é da boca para fora, todo mundo nos acolheu. Isso está ajudando a gente a ficar solto. Da rouparia à presidência, todo mundo se trata igual", contou.

Os dois atletas já estão regularizados e podem ser aproveitados por Carille no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na Libertadores, porém, só poderão jogar na próxima fase, quando abre a possibilidade de mudança na lista dos inscritos para a competição continental.