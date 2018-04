Brunoro diz que foi procurado para voltar ao Palmeiras

SÃO PAULO - Homem forte do Palmeiras durante a Era Parmalat, nos anos 1990, José Carlos Brunoro deverá voltar a assumir o posto na gestão Paulo Nobre. O dirigente, que atualmente comanda o Audax, projeto futebolístico do Grupo Pão de Açúcar, foi convidado a assumir a diretoria executiva de futebol no clube alviverde e deve aceitar a proposta.

De acordo com ele, o acerto depende apenas de Nobre, eleito presidente do Palmeiras na segunda-feira à noite, fazer o contato decisivo. "Tive uma conversa antes da eleição, para olhar o projeto, que achei bem interessante e profissional, mas disse que esperaria a eleição e agora estou aguardando um contato", contou Brunoro, em entrevista à Fox Sports.

A confiança do dirigente em voltar ao Palmeiras é tanta que ele já programa para quarta-feira uma conversa com o Pão de Açúcar para acertar a sua saída do Audax. Brunoro já até traça como será sua filosofia de trabalho no Palestra Itália: "Antes de tomar qualquer iniciativa, costumo conversar com todos os departamentos, levantar todas as informações possíveis e fazer um diagnóstico. Dentro dessas informações, defino as prioridades. Não seria diferente no Palmeiras."

Ele está ciente dos problemas vividos pelo Palmeiras e reforçou o discurso de Nobre, de que o clube precisa de "choque de gestão". E o dirigente já indica que, no que depender dele, Riquelme pode não vir. "Sigo o mesmo pensamento do Nobre sobre o Riquelme. Temos que analisar, primeiro, a condição física dele. Em segundo lugar, as condições financeiras do Palmeiras. Em terceiro, a motivação. Concordo plenamente com o Paulo Nobre."