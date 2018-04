Brunoro vê torcida confiante na diretoria do Palmeiras

SÃO PAULO - O diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, está convicto de que a maior parte da torcida do time está confiante no trabalho que vem sendo realizado pela diretoria do clube nesta gestão do presidente Paulo Nobre. O dirigente vê os torcedores com os ânimos renovados com esta nova direção palmeirense, mais transparente e organizada que a anterior, do ex-presidente Arnaldo Tirone, e segue apostando que o trabalho a longo prazo poderá render bons frutos em um futuro próximo.

"Não é porque fomos eliminados de uma competição (da Copa Libertadores), que o momento não é bom. Formamos um novo grupo em pouco tempo e em cima disso montamos a equipe. O mais importante é que tivemos empatia com a torcida. Nunca falamos que iríamos abrir o cofre para contratar grandes jogadores, mas sim que nossa realidade era essa. Talvez essa tenha sido uma marca que fez o torcedor voltar a acreditar. A torcida, não 100%, mas a maioria está confiante e voltou a ter segurança em quem dirige o time através do Paulo (Nobre)", afirmou Brunoro.

O dirigente ainda exaltou o crescimento rápido no número de associados do Palmeiras durante este curto período da gestão de Nobre como outro fator positivo neste momento de reconstrução pelo qual o clube passa, após ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Para Brunoro, este é um sinal de que a torcida está mais próxima do time e acreditando no sucesso de todo este processo.

"Isso é constatado ao ver que saímos de 9 mil sócios para 23 mil em 60 dias, você imagina se isso não tem credibilidade. Aproveitando o gancho, a gente quer continuar com a confiança da torcida. Que eles possam estar juntos com a gente", completou.