"Bruxa" continua solta nos lados da Ponte Com muitos problemas durante toda a temporada, a Ponte Preta tem mais um motivo para se preocupar. O volante Ângelo, que seria o substituto de Roberto, o nono jogador a passar por cirurgia somente este ano, passou a ser dúvida para o jogo contra o Fluminense no próximo domingo, às 18 horas, no estádio do Maracanã. Ângelo reclama de dores na panturrilha e será mais bem avaliado pelo departamento médico da Ponte Preta. Caso também seja vetado, Ricardo Conceição fará sua estréia no "maior estádio do mundo". "Seria uma emoção muito grande poder jogar no Maracanã, mas não é momento para ficarmos pensando nisso. Temos que unir forças para conquistar as vitórias para sairmos desta situação incômoda", afirmou o jogador, que atuou em seis oportunidades com a camisa da Ponte. Diante de tantos problemas, o técnico Abel Braga deixou para divulgar as prováveis mudanças no time somente no final de semana. "Ainda temos muito tempo para pensar nisso", despistou. O assessor do presidente Sérgio Carnielli, Paulo Roberto Gagliardi, esteve presente na reunião, num hotel da cidade, do governo itinerante da Federação Paulista e fez duras críticas à Lei Pelé. Bertinho, como é conhecido, confirmou que graças à nova lei, 18 jogadores já deixaram o clube através de brigas na Justiça do Trabalho existindo a perspectiva de novos processos trabalhistas até o final da temporada.