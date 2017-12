Bruxos ?amaldiçoam? seleção brasileira Com fervorosas invocações ao som de maracas e apelos aos bons e maus espíritos, bruxos peruanos realizaram sessões públicas em Lima nesta quinta-feira, numa corrente de proteção à seleção do Peru, que no domingo enfrenta o Brasil, pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo em que desfiavam preces e procediam rituais em favor de jogadores locais citando nomes como os de Pizzaro e Mendoza, os religiosos tratavam de convocar os deuses contra os jogadores brasileiros. Vestidos com ponchos coloridos e armados de punhais afiados, lançavam más vibrações contra os astros do time de Parreira, em especial, contra Ronaldo e Rivaldo. ?Este trabalho tem como objetivo fortalecer a seleção peruana e afastar a ameaça de derrota. Além disso, servirá para anular a força da seleção brasileira?, explicou Juan Osco, um dos bruxos que conduziam o ritual.