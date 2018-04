Bryan Robson, ex-capitão inglês, treinará a Tailândia

De acordo com os dirigentes tailandeses, Robson assinou contrato de quatro anos, que pode ser rompido após 12 meses caso uma das partes não esteja satisfeita. A Tailândia ocupa atualmente a 107ª colocação no ranking da Fifa, e não chegou à última fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010.

Robson, de 42 anos, acumulará a função de técnico à de embaixador do Manchester United. Como treinador, ele teve experiências em equipes de segundo escalão da Inglaterra, como Middlesbrough, Bradford City, West Bromwich Albion e Sheffield.