Budapeste erguerá estátua em homenagem a Ferenc Puskas O ex-jogador Ferenc Puskas, falecido em 17 de novembro de 2006, em Budapeste, será homenageado com uma estátua, que será erguida na capital da Hungria, junto ao estádio que leva seu nome desde 2002. A Prefeitura do distrito de Zugló, em Budapeste, aprovou a iniciativa por unanimidade, junto à proposta de construir outro monumento em memória do mítico boxeador húngaro László Papp, falecido em 2003. Puskas ganhou, entre 1958 e 1966, seis edições do Campeonato Espanhol e duas Taças da Europa com o Real Madrid, jogou 85 partidas na seleção húngara e outros quatro na espanhola. Em janeiro de 2006 recebeu a condecoração ´Campeões da Europa´, da Uefa.