Buenos Aires será sede da primeira Copa do Mundo gay Desde a crise financeira, econômica e social de 2001 e 2002, a capital argentina tornou-se a ?Meca? do turismo gay na América Latina, deslocando o Rio de Janeiro desse pódio. Por causa do novo protagonismo portenho no mundo gay - especialmente no business turístico e de serviços para homossexuais - e a tradição dos argentinos no futebol, a cidade de Buenos Aires foi escolhida para ser a sede da primeira Copa do Mundo Gay que será realizada na América Latina. O campeonato está sendo organizado pela Associação Internacional de Futebol de Gays e Lésbicas (IGFLA) - uma versão homossexual da heterossexual FIFA - e tem o apoio do governo da cidade. A Copa transcorrerá na capital argentina entre os dias 23 e 29 de setembro. Entre os times latino-americanos que já confirmaram sua participação estão o Uruguai Celeste, o Chile Gay Deportes, a Seleção Inter México de la Diversidad, e o venezuelano Ávila Futbol Club. O time que representa a Argentina é o DAG, de Buenos Aires, que se define com uma forma de jogar que evoca ?os guerreiros espartanos?. Além dos latino-americanos, também estão registrados o Yorkshires Terriers FC da Inglaterra; o Nuova Kaos Milano, da Itália; e os americanos New York Ramblers, San Francisco Spikes, Philadelphia Falcons e o Federal Triangles Soccer Club. Também participarão times compostos por mulheres, entre eles o Freedom Glads, da Inglaterra e o Turbulence Soccer Club dos EUA. O San Francisco Spykes chegará à Buenos Aires como o preferido, já que é o tricampeão mundial do futebol gay. A Copa Gay será realizada no complexo esportivo do Parque Sarmiento, na zona norte de Buenos Aires. Esta é a terceira copa gay que a IGFLA organiza. No entanto, é a primeira a ser realizada na América Latina. As anteriores Copas ocorreram em Londres, Sidney e Boston. A expectativa das lideranças da Comunidade Homossexual Argentina (CHA) é que o evento ?modifique a tradição de um esporte machista e homofóbico?.