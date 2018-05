Buffon, da Juventus, passa por cirurgia no joelho

Segundo informações da imprensa, o goleiro ficará afastado dos gramados por até 40 dias.

O goleiro, de 31 anos, sofreu um problema na cartilagem há alguns meses mas adiou a cirurgia para depois da fase inicial da Liga dos Campeões.

Após a humilhante eliminação pelo Bayern de Munique na terça-feira, Buffon decidiu adiar a cirurgia por alguns dias para ajudar a equipe a se recuperar, mas pouco pôde fazer na derrota por 3 x 1 para o Bari pelo Campeonato Italiano, no sábado.

O austríaco Alex Manninger será o goleiro titular da Juventus durante a ausência de Buffon.

O meia Mauro Camoranesi também poderá se afastar do time após sair de campo com uma lesão muscular no sábado.

A Juventus, terceira colocada no Campeonato Italiano, teve um início de temporada ruim sob o comando do novato Ciro Ferrari, embora a vitória sobre a líder Inter de Milão, no fim de semana passado, tenha reposicionado a equipe na luta pelo título.

No entanto, as duas derrotas subsequentes voltaram a pressionar Ferrara e forçaram o presidente do clube, Jean Claude Blanc, a defender o técnico publicamente em duas ocasiões.

(Reportagem de Mark Meadows)