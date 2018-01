Buffon é eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2006 Superado apenas duas vezes em sete partidas, o italiano Gianluigi Buffon, de 28 anos, foi eleito pela Fifa, neste domingo, o melhor goleiro da Copa do Mundo da Alemanha. Antes do pênalti convertido por Zidane, o jogador da Juventus havia ficado 460 minutos sem sofrer nenhum gol ao longo da competição. Após o confronto com os franceses, Buffon disse acreditar que a união dos jogadores da "Azzurra" foi fundamental para a conquista do tetracampeonato. "A força do grupo, muito unido, foi o que mais ajudou, mais que o talento individual", analisou o goleiro. "Para mim, é um sonho de criança que se torna realidade", completou. Ele também pode ser eleito o melhor jogador do torneio, que será divulgado nesta segunda-feira. O camisa 1 italiano também revelou que chamou a atenção do árbitro argentino Horácio Elizondo para expulsão do francês Zidane, que agrediu o zagueiro Marco Materazzi no segundo tempo da prorrogação. Com a escolha de Buffon, essa é a terceira vez consecutiva que um europeu é eleito como o melhor goleiro do Mundial. Antes dele, o alemão Oliver Kahn ganhou em 2002 (Coréia do Sul e Japão) e o francês Fabien Barthez levou a melhor em 1998 (França).