Buffon é expulso, mas Juventus busca empate com Lazio

ROMA - A Juventus volta do seu passei pela Cidade Eterna sem bons resultados na bagagem. Quatro dias depois de perder da Roma e dar adeus à Copa da Itália, neste sábado a equipe de Turim voltou ao Estádio Olímpico para enfrentar a Lazio e ficou no empate em 1 a 1, encerrando uma sequência de 12 vitórias seguidas no Campeonato Italiano.

O resultado, porém, não deve mudar o cenário da competição. Isso porque Juventus só não ganhou três dos 21 jogos que fez na competição (dois empates e uma derrota) e foi a 56 pontos. A folga na liderança é de oito pontos sobre a Roma, que no domingo, logo pela manhã (9h30 de Brasília), vai visitar o Verona.

Mas a Juventus não tem do que reclamar do empate deste sábado. Logo aos 25 minutos, Klose recebeu na área e foi derrubado por Buffon. Pênalti que ainda resultou na expulsão do goleiro, deixando o time alvinegro com um jogador a menos - Asamoah precisou sair. Na cobrança, Candreva abriu o placar.

Apesar da desvantagem numérica, a Juventus chegou ao empate no segundo tempo. Aos 14 minutos, Lichtsteiner cruzou e Llorente desviou de cabeça. O jogo seguiu aberto, principalmente pela ânsia da Lazio em voltar à frente. Klose, de cabeça, e Keita, num chute colocado, acertaram a trave alvinegra.