Buffon eleito goleiro de 2004; Dida é 3º O goleiro italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor goleiro da temporada pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). O brasileiro Dida, do Milan, ficou em terceiro, superando Iker Casillas, do Real Madrid. O alemão Oliver Khan, melhor jogador da Copa 2002, foi o sexto mais votado. A lista é elaborada por especialistas de 85 países. Confira a lista dos dez mais votados: 1) Gianluigi Buffon (ITA-Juventus) - 185 pontos 2) Petr Cech (CHE-Chelsea) - 125 pontos 3) Nélson de Jesús Silva "Dida" (BRA-Milan) - 78 pontos 4) Iker Casillas (ESP-Real Madrid) - 75 pontos 5) Andonios Nikopolidis (GRE-Olympiakos) - 64 pontos 6) Oliver Kahn (ALE-Bayern Munique) - 39 pontos 7) Roberto C. Abbondanzieri (ARG-Boca Juniors) - 31 pontos 8) Vítor Manuel Martins Baía (POR-Oporto) - 29 pontos 9) Juan Carlos Henao (COL-Once Caldas) - 29 pontos 10) Santiago Cañizares (ESP-Valencia) - 23 pontos