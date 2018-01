Buffon falha, e Juventus perde amistoso para o Olympique de Marselha

A tetracampeã italiana e vice-campeã europeia Juventus de Turim não encaixou seu jogo e perdeu neste sábado o amistoso de pré-temporada para o Olympique de Marselha, na França, por 2 a 0. A equipe da casa contou com a ajuda do goleiro campeão do mundo Buffon, que falhou feio na abertura do placar. A nota triste da partida foi a contusão do alemão Sami Khedira, também campeão do mundo, que se lesionou e teve de sair da partida.

O primeiro gol do duelo foi marcado por Alessandrini, aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o jogador tentou cruzar para a área, mas o chute saiu sem direção e a bola foi direto para o gol. Com muito efeito, o cruzamento acabou surpreendendo Buffon, que tentou desviar mas viu a bola morrer no ângulo direito da meta.

Mesmo com a formação praticamente titular, a Juventus não mostrou o futebol da última temporada. E teve de atuar todo o segundo tempo sem um jogador. O suíço Lichtsteiner recebeu o cartão vermelho direto ao protestar com o árbitro depois de uma falta marcada.

Apesar de não jogar bem, o time de Turim quase empatou aos 23 da etapa final, quando Pogba acertou a trave em cobrança de falta. Mas o gol sdaiu do outro lado. Após corte mal feito de Isla, Barrada aproveitou e finalizou no canto direito do goleiro brasileiro Neto, dando números finais ao duelo.

O foco agora do time de Marselha é a estreia no Campeonato Francês. No sábado, a equipe receberá o Caen, às 16h de Brasília. Também no sábado, a Juventus decidirá a Supercopa da Itália com a Lazio em Xangai, na China, a partir das 9h. Após o fim do duelo, Massimiliano Allegri, treinador da Juventus sinalizou que Khedira não deve estar presente na final da Supercopa.

COUTINHO RESOLVE

Em outro amistoso pré-temporada, o Liverpool foi até a Finlândia e bateu o HJK por 2 a 0. O destaque da partida foi o brasileiro Philippe Coutinho, que marcou o segundo gol para os ingleses. Origi abriu o marcador.

Em Portugal, na disputa do Troféu Cinco Violinos, a Roma perdeu para o Sporting no estádio José Alvalade, em Lisboa, também por 2 a 0. Os gols da equipe portuguesa foram marcados por Islam Slimani e Carlos Mané.