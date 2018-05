Buffon passa por cirurgia e deve voltar em um mês

O jogador sofria com um problema na cartilagem do joelho há alguns meses, mas decidiu adiar a cirurgia para depois da fase de grupos da Liga dos Campeões. A Juventus acabou sendo eliminada da competição pelo Bayern de Munique, na terça-feira.

Mas em razão do abatimento da equipe, após a goleada de 4 a 1 na terça, o goleiro resolveu entrar em campo no sábado, pelo Campeonato Italiano, em busca de uma vitória que reabilitasse o time. A Juventus, porém, caiu diante do Bari, por 3 a 1, fora de casa.

Neste domingo, Buffon passou finalmente pelo procedimento cirúrgico, que durou apenas dez minutos, segundo informou o clube. O austríaco Alex Manninger deverá ser o substituto do goleiro nas próximas rodadas do Campeonato Italiano.