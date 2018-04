Buffon renova com a Juventus por mais duas temporadas Tipo por muitos como um dos melhores goleiros do século XXI, o italiano Gianluigi Buffon renovou seu contrato com a Juventus de Turim por mais duas temporadas, estendendo o vínculo até julho de 2015. Atualmente com 34 anos, o jogador já estará com 37 quando o novo contrato chegar ao fim.