Buffon vê Cristiano Ronaldo melhor que Ronaldo e pede atenção da Juventus

O goleiro da Juventus Gianluigi Buffon admitiu nesta segunda-feira ter uma preocupação especial com Cristiano Ronaldo no duelo contra o Real Madrid, terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

+ Nacho Fernández tem lesão confirmada e desfalca Real contra Juventus pela Liga

+ Uefa aprova 4ª substituição na prorrogação e muda sistema de registro de jogadores

"Tenho muita admiração por ele. Ele consegue ficar cada vez melhor. Ele mudou um pouco seu posicionamento em campo, hoje gasta menos energia, mas continua letal. Precisamos ter muita atenção com ele", afirmou o goleiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contra a Juventus, especificamente, o craque português tem uma excelente performance. Marcou sete vezes em cinco partidas. No mais recente encontro, na decisão da Liga dos Campeões da temporada passada, ele marcou duas vezes na goleada por 4 a 1, em Cardiff.

"Espero que dessa vez seja diferente", afirmou Buffon. "Nunca vi nenhum outro jogador com o mesmo instinto assassino de Ronaldo. Tive o privilégio de jogar com o brasileiro Ronaldo e com Ibrahimovic, mas Cristiano Ronaldo tem batido recorde atrás de recorde", prosseguiu.

REFORÇO CONTRA O REAL

Para a partida, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri poderá contar com o meia-atacante Cuadrado, recuperado de uma lesão na virilha que o deixou por quase três meses fora dos gramados.

O jogador voltou a campo no último sábado, entrou no segundo tempo, e marcou o segundo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Milan pelo Campeonato Italiano. Cuadrado, no entanto, ainda não sabe se começará como titular contra o Real Madrid.

"Ele voltou bem e me surpreendeu", disse Allegri. "E falo isso porque já aconteceu outras vezes de ele não fazer bons jogos depois que veio do banco de reservas", complementou o treinador.

Cuadrado minimizou o fato de começar ou não entre os titulares. Para ele, a partida tem que ser encarada como uma final. "Precisamos ter uma concentração especial para jogos que são especiais", afirmou.