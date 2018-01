Bundesliga destaca lambreta de Douglas Costa em site oficial

A lambreta de Douglas Costa no jogo em que o seu Bayern de Munique ganhou de 3 a 0 do Leverkusen foi parar no site oficial da Bundesliga, a Liga de Futebol da Alemanha. Na narração da jogada, o brasileiro é chamado de Mágico. Douglas Costa tem se destacado no Bayern por sua irreverência, e já caiu nas graças do técnico Pepe Guardiola, um fã incondicional do futebol brasileiro. A lambreta, pouco usada pelos jogadores do mundo, é uma característica no Brasil. Na temporada passada, Neymar também tentou a jogada e foi duramente criticado até por seus companheiros de Barcelona, que viram no lance uma ofensa ao adversário.

Com Douglas Costa a cobrança foi mais branda. O holandês Robben foi o único que apareceu em público para alertar Douglas. "Não vamos tornar o tema maior do que é. Apenas disse para ele ter um pouco mais de cautela. Não foi nada sério. O Douglas também é um grande cara. Mas também existem os adversários que podem não gostar. A partir daí, você corre o risco de uma lesão. Mas não foi nada, não quis ser crítico ou ser malvado. Mas é preciso ter cuidado sempre", disse Robben. Douglas Costa está com a seleção de Dunga para os amistosos contra Costa Rica e EUA.