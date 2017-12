Burdisso deverá ser desfalque da Argentina contra o México O treinador da seleção da Argentina, José Pekerman, deverá ter mais um desfalque por contusão para a partida contra o México, neste sábado, em Leipzig, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Já sem o volante Lucho González, lesionado desde a goleada sobre Sérvia e Montenegro, o técnico pode perder o zagueiro Nicolás Burdisso, que teve uma torção leve no joelho direito durante o empate contra a Holanda, na quarta. "Não posso negar minha preocupação porque Nicolás é um rapaz de fibra, que jamais deixaria a equipe se não fosse extremamente necessário", disse Pekerman, que resolveu colocar Fabrício Coloccini no lugar de Burdisso contra os holandeses. O médico da seleção argentina, Donato Villani, preferiu não dar muitas explicações sobre a lesão de Burdisso, mas deixou claro que essa é um tipo de contusão que não permite uma recuperação imediata. "Ele será examinado definitivamente nas próximas 24 horas", contou Villani.