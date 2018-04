Burdisso se machuca e desfalca Roma por até 7 meses

Burdisso se chocou com um adversário e deixou o campo de maca, aos 36 minutos do primeiro tempo. Como rompeu os ligamentos cruzados do joelho esquerdo, o atleta ficará afastado dos gramados entre seis e sete meses.

A Roma deverá se pronunciar sobre a situação de Burdisso assim que os médicos do clube examinarem o jogador, que vinha atuando regularmente pela equipe italiana desde quando foi contratado junto à Inter de Milão, em 2009. Ele já fez quase 100 partidas pelo time romano.

Sétima colocada atualmente no Campeonato Italiano, a Roma está sete pontos atrás da líder Udinese e volta a campo pela competição no próximo domingo, quando receberá o Lecce no Estádio Olímpico da capital italiana.