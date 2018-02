Burgos retira tumor do rim esquerdo O goleiro argentino Germán Burgos, do Atlético de Madrid, sofreu uma cirurgia, neste sábado, para a retirada de um tumor maligno de três centímetros no rim esquerdo. Segundo os médicos, ?Burgos poderá voltar ao futebol em dois meses?. O goleiro, de 33 anos, deverá se submeter a exames a cada três meses para saber se o câncer não afetará outros órgãos.