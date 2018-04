Burkina Faso diz que se sente em casa em Nelspruit Após se garantir nas quartas de final da Copa Africana de Nações pela primeira vez em solo estrangeiro, Burkina Faso espera tirar vantagem do gramado ruim do Mbombela Stadium, na cidade de Nelspruit, e avançar para a próxima fase na África do Sul. Com uma atuação disciplinada, a equipe segurou o empate por 0 a 0 com a Zâmbia na terça-feira, o que lhe garantiu a liderança do Grupo C e provocou a eliminação dos atuais campeões continentais.