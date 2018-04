Burnley define no início, vence o Leicester por 2 a 1 e encosta no Arsenal

Depois de um início avassalador, com dois gols marcados em menos de dez minutos, o Burnley dominou o duelo contra o Leicester e ganhou por 2 a 1, neste sábado, em casa, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

O bom resultado manteve a equipe sonhando com uma vaga nos playoffs da Liga Europa. Está em sétimo com 52 pontos, dois atrás do Arsenal, que hoje ficaria com a vaga. Mas a equipe londrina encara o Newcastle no domingo, fora de casa, e pode ampliar a vantagem. Já o Leicester permaneceu com 43 pontos, na oitava colocação.

Precisando vencer para se manter com chances de classificação, o Burnley definiu a partida logo nos primeiros minutos: o atacante Chris Wood, ex-Leicester, abriu o placar aos seis e o zagueiro Kevin Long ampliou aos nove.

Jamie Vardy ainda descontou no segundo tempo, mas o time visitante não teve forças para buscar o empate. O Leicester, assim, praticamente se despediu da disputa por uma vaga na Liga Europa.

Ainda neste sábado, também jogando em casa, o Crystal Palace superou o Brighton & Hove Albion por 3 a 2 e o Huddersfield Town derrotou o Watford por 1 a 0. Já o Everton, no campo adversário, apenas empatou com o Swansea por 1 a 1.