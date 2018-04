Burnley é rebaixado no Inglês, apesar de vencer o Hull City na raça

O humilde clube de Lancashire precisava vencer os últimos três jogos para ter alguma esperança de evitar a queda, mas não houve escapatória depois que Sunderland, Leicester e Aston Villa venceram e o Newcastle empatou.

Danny Ings aproveitou vacilo da defesa do Hull para macar o primeiro gol do Burnley em mais de dez horas, mas foi tudo em vão.

A equipe de Sean Dyche tem 29 pontos, e os últimos dois jogos da temporada, contra Stoke City e Aston Villa, serão os seus últimos na elite por pelo menos uma temporada.

A vitória surpreendente do Sunderland por 2 x 0 sobre o Everton significa que o Hull agora ocupa a primeira posição do rebaixamento.

ÚLTIMO REBAIXADO

Com o QPR quase certamente fadado a se juntar ao Burnley, a batalha para evitar a tercera e última vaga no rebaixamento ainda está muito viva.

Hull, Newcastle, Sunderland, Leicester e Aston Villa estão separados por apenas quatro pontos.

O Hull de Steve Bruce está em 18° lugar depois da derrota para o Burnley e dois pontos atrás do Newcastle, depois que o time de John Carver encerrou uma sequência de oito derrotas seguidas com um empate por 1 x 1 contra o West Brom, no St. James Park.

O Sunderland conseguiu uma vitória crucial contra o Everton, no Goodison Park, e saiu da zona de rebaixamento. Está com os mesmos 36 pontos do rival Newcastle, mas o time de Dick Advocaat tem uma partida a menos na tabela.

O Leicester agora tem seis vitórias em sete partidas pela liga e continua no percurso para evitar o rebaixamento, após vencer o Southampton por 2 x 0.

Finalista da Copa da Inglaterra, o Aston Villa subiu para a 14ª posição, depois que Tom Cleverley completou o cruzamento de Jack Grealish e deu aos homens de Tim Sherwood a vitória por 1 x 0 sobre o West Ham, no Villa Park.

O sexto colocado Tottenham segurou a vantagem de um ponto para o Southampton na luta por uma vaga na Liga Europa, apesar de perder por 3 x 0 para o Stoke City.