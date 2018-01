Burnley estende contrato de treinador e acerta com atacante Aaron Lennon

O Burnley anunciou nesta terça-feira duas novidades na equipe. O clube renovou o contrato do técnico Sean Dyche e acertou com o atacante Aaron Lennon, que estava no Everton. Dyche, que tinha vínculo somente até o fim da temporada, estendeu sua permanência no time inglês por quatro anos e meio.

O treinador assumiu o comando da equipe em 2012 e liderou a equipe na conquista do acesso à primeira divisão do futebol inglês em 2014 e também em 2016. Com Dyche, o Burnley vive no momento seu melhor momento em campo desde a década de 1970. Atualmente, a equipe ocupa a oitava colocação da tabela do Campeonato Inglês.

"Ainda sou um tanto jovem na carreira de treinador. Eu ainda estou aprendendo e crescendo, eu acredito, por questões pessoais também. Aqui é o lugar certo para eu ficar", disse o treinador, ao comemorar a renovação do contrato.

Junto de sua renovação, Dyche recebeu a notícia da contratação de Aaron Lennon, que estava no Everton. Ele acertou vínculo por empréstimo, já que a equipe de Liverpool se reforçou recentemente com o também atacante Theo Walcott, ex-Arsenal.

Com passagens por Tottenham e Leeds, o jogador de 30 anos soma 21 partidas disputadas pela seleção da Inglaterra. No Burnley, ele espera recuperar o ritmo de jogo que perdeu no Everton, em razão das escassas chances entre os titulares. "Senti um pouco de falta do futebol no último ano. E eu apenas quero voltar a jogar o máximo possível", declarou Lennon.