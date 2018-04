Burnley surpreende e bate o Manchester United

O inteligente voleio de Robbie Blake no primeiro tempo deu ao Burnley uma vitória memorável, após Michael Carrick, do Manchester, ter sua cobrança de pênalti defendida por Brian Jensen antes do intervalo.

Michael Owen, que compôs o decepcionante ataque do Manchester com Wayne Rooney, foi substituído no segundo tempo por Dimitar Berbatov. Mas seus esforços de empate foram interrompidos por um Jensen em dia inspirado.

Em outros jogos, o Liverpool superou a derrota contra o Tottenham Hotspur com uma vitória de 4 x 0 sobre o Stoke City.

Com três gols de Jermain Defoe, o Spurs goleou o Hull por 5 x 1, enquanto o Birmingham City derrotou o Portsmouth por 1 x 0.