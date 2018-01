Burocracia atrasa convocação de Deco 0 brasileiro Deco seria a grande surpresa de Luiz Felipe Scolari na sua primeira convocação da seleção de Portugal. A burocracia impediu o ex-meia do Corinthians de entrar na lista que Felipão vai anunciar nesta sexta-feira, em Lisboa. O jogador do Porto correu muito até hoje para garantir a naturalização portuguesa, mas não o processo não foi finalizado. Felipão queria Deco na lista dos 22 convocados para o amistoso contra a Itália, quarta-feira, dia 12, em Gênova. Ele está garantindo à imprensa de Lisboa que relacionará o jogador para o amistoso contra a seleção brasileira, dia 29 de março. Deco solicitara a nacionalidade portuguesa há três meses. O processo lento exigiu uma longa troca de documentos entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal e o governo brasileiro."Não quero comentar sobre convocação. Meu objetivo é ser campeão pelo Porto", disse o jogador, nesta quarta-feira, depois de cumprir as últimas exigências da burocracia da naturalização. Sem esperança de um dia jogar na seleção brasileira, Deco recorreu à nacionalidade portuguesa antes mesmo de Felipão ter sido contratado para dirigir Portugal. A chegada do técnico brasileiro deu novo impulso à carreira do meio-campista de 25 anos. Deco se transferiu ao futebol português em 1997, aos 19 anos de idade. Havia jogado nas categorias de base do Corinthians e teve rápidas passagens pelo time profissional. Na época da transação, imaginou que seria do Benfica, mas foi parar no Alverca, um clube da segunda divisão. "Quando cheguei, fiquei sabendo que o Benfica não ia me aproveitar, e por essa razão tinha me emprestado ao Alverca. Achei que tinha entrado em um fria, pensei em fazer as malas e voltar ao Brasil", contou Deco em 99, quando foi contrato pelo Porto por US$ 4 milhões. É titular até hoje e principal destaque do time que lidera disparado o Campeonato Português.