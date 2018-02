Buru recebe prêmio da Fifa de melhor do futebol de areia

O defensor Buru recebeu nesta segunda-feira, em cerimônia realizada em Zurique, o prêmio da Fifa de melhor jogador de futebol de areia do mundo. O brasileiro, de 31 anos, garantiu o prêmio após se destacar na Copa do Mundo de futebol de areia, competição na qual garantiu a Chuteira de Ouro e a Bola de Ouro, que recebeu, respectivamente, por acabar como artilheiro do torneio, com dez gols, e por ter sido considerado o melhor atleta da competição. Para conquistar o posto de melhor jogador do mundo de futebol de areia foi determinante para Buru uma boa campanha na Copa do Mundo - na qual o Brasil garantiu o bicampeonato na arena de Copacabana. Na ocasião, mostrou ser um jogador de defesa que também é decisivo quando tem a oportunidade de marcar gols. O capixaba Vinícius Ribeiro recebeu o apelido de Buru de sua avó quando ainda era criança. Ela afirmava que ele era muito parecido com um pássaro que tinha esse nome. Buru começou no futebol de salão com 11 anos de idade, depois tentou a sorte no campo, onde chegou a disputar a edição de 1995 da Copa São Paulo de Juniores pelo América mineiro, mas, aos 20 anos, foi para a praia, onde se apaixonou pelo futebol de areia, modalidade que nunca mais deixou.