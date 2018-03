Busquets sofre fratura em dedo do pé direito e desfalca o Barcelona por 3 semanas

O Barcelona se classificou às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar o Chelsea por 3 a 0, mas sofreu uma baixa na partida de quarta-feira, no Camp Nou. Nesta quinta, o clube catalão explicou que o volante sofreu uma fratura em um dedo do pé direito e deverá ficar afastado dos gramados por três semanas.

Busquets se lesionou ao sofrer um pisão do atacante francês Oliver Giroud, o que o forçou a ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo do duelo, com o técnico Ernesto Valverde promovendo a entrada do português André Gomes. E os exames realizados pelo meio-campista detectaram uma fratura na falange do quinto dedo do pé direito.

A lesão fará Busquets desfalcar a seleção espanhola nos amistosos contra a Alemanha e a Argentina, nos dias 23 e 27, respectivamente, embora o técnico Julen Lopetegui ainda não tenha anunciado a lista de convocados para esses compromissos.

Além disso, Busquets não poderá atuar pelo Barcelona nos dois próximos duelos do time pelo Campeonato Espanhol, diante de Athletic Bilbao e Sevilla. O jogador também é dúvida para o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, que será disputado contra adversário a ser determinado através de sorteio nesta sexta-feira e ocorrerá em 3 ou 4 de abril.